Governo libera creme que tem efeito comprovado de reduzir as rugas

O governo aprovou um novo creme de beleza eficaz no tratamento de rugas no rosto. Uma série de produtos que realmente fazem efeito, estão aumentando no mercado.

A famosa marca de cosméticos japonesa, Shiseido, lançou em junho, um creme feito com substâncias que reduzem as rugas.

Os cosméticos para rugas vendidos até agora no Japão, eram liberados pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar como “produtos que escondem as rugas”, e pela primeira vez, foi aprovado pelo governo um “produto que tem efeito de minimizar as rugas”.

A Shiseido anunciou que demorou 30 anos até finalizar o produto “Elixir Enriched Wrinkle Cream” e que desde o lançamento, em junho, já vendeu 680 mil unidades.

O creme está sendo muito procurado por pessoas de 20 anos até a terceira idade, abrangendo uma grande faixa etária.

Outro produto que foi liberado pelo governo, é da empresa Pola, que também minimiza as rugas.

A tendência é aumentar esse tipo de produto no mercado devido a grande procura pelos consumidores.