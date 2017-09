Google A I Speaker será lançado no próximo mês no Japão.

O Google lançou no ano passado, mês 11, nos Estados Unidos o “A I Speaker”, que é um aparelho equipado com inteligência artificial e pode operar vários dispositivos, com controle de voz. E será lançado no Japão no mês que vem.

O alto-falante A I é um produto que reconhece seu conteúdo quando as pessoas falam com ele, transmite música e notícias, e opera aparelhos domésticos.

Nos Estados Unidos, muitos produtos vendidos pelo Amazon e Google, provém da empresa TI, que agora vem desenvolvendo a tecnologia para reconhecer o idioma japonês, visando entrar no mercado japonês.

No mês passado, a empresa do aplicativo LINE, lançou um aparelho semelhante, mas com funções limitadas e a NTT Docomo também pretende entrar no mercado.

É a primeira vez, em termos concretos, que uma empresa que lidera neste campo, entrará no país.

Futuramente espera-se que os auto-falantes da AI se torne populares em todo o país e a entrada do Google no país, levará a uma intensa competição pela liderança do mercado japonês.