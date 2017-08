Funcionário morre atropelado por veículo de montanha-russa em Oita

Dois funcionários que estavam inspecionando a pista da montanha-russa “Jupiter” (o primeiro inteiramente de madeira do Japão) do parque de diversões “Kijiima Takahara Park”, na província de Oita, em Kyushu, foram atropelados por um veículo do brinquedo que estava em operação experimental, a uma velocidade de 50 km/hora e um deles morreu no acidente.

A vítima fatal era um funcionário da empresa contratada para fazer a manutenção do brinquedo, Takashi Ohkubo, 44 anos. A outra vítima era funcionário do próprio parque, de 45 anos, e ficou gravemente ferido, com contusões generalizados por todo o corpo.

Os dois funcionários estavam fazendo a inspeção nos trilhos da montanha-russa a cerca de 150 metros do ponto de partida e a uma altura de dois metros do chão, de onde caíram após serem atropelados.

No momento do acidente, a montanha-russa não estava em funcionamento normal e não havia público.

O brinquedo havia sido introduzido no Parque recentemente e os funcionários estavam fazendo as inspeções e testes para fazer funcionar dois veículos simultaneamente, com o objetivo de diminuir o tempo de espera dos “passageiros”.

A Polícia está investigando o caso como suspeita de negligência no trabalho.