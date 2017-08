Funcionário é encontrado caído dentro do freezer da fábrica de sorvetes Takanashi em Gunma

GUNMA – Ontem, 30, o funcionário de uma fábrica de produtos lácteos que fica na cidade de Takasaki (Gunma), foi encontrado inconsciente com parada cardiorrespiratória dentro do freezer da empresa.

A polícia deduz que o homem ficou preso por acidente em uma grua que ficava dentro do freezer, mas investiga os detalhes.

Por volta das 15h, ocorreu o acidente na fábrica de sorvetes e laticíneos Takanashi que fica no bairro de Shinmachi, Takasaki. Um funcionário chamou a ambulância mas o homem já estava com parada cardiorrespiratória. Ele foi levado ao hospital mas não resistiu.

A vítima foi Toshiaki Kanai (37), morador da cidade de Maebashi. A polícia informou que o homem estava levando as mercadorias para dentro do freezer usando uma grua automática. Outro funcionário (62) viu que a lâmpada de emergência da grua estava piscando, e encontrou Kanai caído dentro do freezer

Ele estava com marcas nas costas, como se tivesse sido prensado.

A polícia investiga as causas do acidente e como ele ficou preso na grua.