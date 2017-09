Fukuoka registra aumento de 61% no número de casos de AIDS e HIV

FUKUOKA – Foi divulgado que o número de pessoas com AIDS ou infectadas pelo vírus HIV aumentaram na região Kyushu, principalmente, em Fukuoka.

O número caiu nos grandes centros urbanos como Tóquio e Osaka, mas em contrapartida, em Kyushu houve um crescimento elevado.

Especialistas dizem que o aumento do fluxo de asiáticos na região e a falta de informação sobre os meios de prevenção são os maiores motivos.

Segundo uma pesquisa feita no Japão em 2016, o número de pessoas infectadas pelo HIV ou estão com AIDS, em Fukuoka, totaliza 92 pessoas.

Comparado a 2015, o número cresceu em 61%, principalmente, na faixa entre 40 a 50 anos.

Em Saga, foram registradas 9 pessoas e Kumamoto, 19 pessoas. É o maior número de contaminados registrados até o momento.

A região Kyushu tem 169 infectados, representando um aumento de 32%

Já em Kanto e Koshinetsu (inclui pronvíncias de Yamanashi, Nagano e Niigata) foram 695 pessoas, mas houve crescimento de apenas 4%, Kinki foram 265 pessoas e aumentou 11%. Todas as regiões apresentaram queda no crescimento, exceto a província de Fukuoka.

Das pessoas que estão infectadas, 90% são homens onde 60% foram contaminados em relações homossexuais.

Masahiro Yamamoto, diretor do Centro de Tratamento de AIDS e HIV do Centro Médico de Kyushu, disse que se Fukuoka apresentou crescimento no número de infectados, a região de Kyushu deve ser afetada com o esse aumento.

Toda prefeitura realiza testes gratuitos periódicos de HIV. Yamamoto diz que se o tratamento a base de remédios começar a ser feito assim que o contágio for descoberto, as chances do paciente viver com mais saúde aumentam e desta forma, reduz o risco de propagação.

Os principais sintomas ao ser contaminado com o vírus HIV são: mal estar geral, febre, tosse seca e dor de garganta, parecidos com os sintomas de um resfriado comum, e duram aproximadamente 14 dias. Os sintomas da AIDS surgem caso a pessoa não tenha feito nenhum tratamento contra o vírus HIV.

As pessoas que desconfiam estar contaminadas, devem fazer o exame o mais rápido possível.