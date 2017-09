Forte terremoto atinge o México

O México relembrou o pior terremoto de sua história ocorrido há exatamente 32 anos atrás, revivendo novamente, desta vez muito perto da superfície da terra…

O forte tremor foi registrado no México na madrugada desta quarta-feira (20). O Serviço Geológico dos EUA (USGS) detectou terremoto de magnitude 7,1 com epicentro perto da cidade de Izucar de Matamoros, que fica ao sul da Cidade do México, às 03h14 (hora de Tokyo).

O epicentro do terremoto ocorreu na cidade de Raposo, 120 quilômetros da Cidade do México, onde vivem mais de 20 milhões de pessoas, à 51 quilômetros de profundidade.

Mais de 33 prédios desabaram.

A Defesa Civil mexicana aumentou para 149 o número de mortos após terremoto. São 55 no estado de Morelos, 32 em Puebla, 3 em Guerrero, 10 na capital federal e 49 na Cidade do México.

Honduras enviou 36 socorristas ao México para ajudar no trabalho de resgate de sobreviventes que ainda estejam presos em escombros.

Ao menos 21 crianças morreram e mais de vinte estão desaparecidas em uma escola da capital mexicana. O prédio ruiu por causa do forte tremor no país. “Temos 25 mortos, sendo 21 crianças e 4 adultos” na escola primária Enrique Rebsamen, disse Javier Treviño, subsecretario de Educação.

O México estava se recuperando de um tremor que ocorreu no dia 7 deste mês.