Filipino é preso por ter matado uma universitária há 13 anos em Ibaraki

IBARAKI – Um crime que aconteceu há 13 anos atrás está próximo de ser resolvido.

No dia 31 de janeiro de 2004, uma universitária de 21 anos foi encontrada morta, enforcada, na beira do rio na cidade de Mihomura, Ibaraki.

A polícia prendeu um filipino de 35 anos, suspeito de cometer o crime no passado.

A vítima Misato Harada, era estudante da Universidade de Ibaraki, do segundo ano do curso de agricultura.

A Delegacia de Polícia de Inashiki, fez o anúncio na coletiva de imprensa realizada ontem, 2, com a presença de mídias interessadas em desvendar o crime de 13 anos atrás.

A polícia divulgou que 3 filipinos estão envolvidos no crime, e um deles já foi preso.

Lampano Jericho Mori (35), morador da cidade de Mizuho, Gifu, está sendo acusado de ter enforcado a universitária.

Foi emitido o pedido de prisão para dois cúmplices também, de nacionalidade filipina, que na época tinham 18 e 19 anos. Eles sairam do Japão em 2007 e a polícia tentará fazer um acordo internacional para poder prendê-los.

Na época do crime, Lampano trabalhava numa fábrica e morava na cidade de Tsuchiura, próximo a Ami machi, onde ficava a residência da estudante.

A polícia ainda não descobriu ainda se os dois já se conheciam. Os detalhes não foram divulgados.

O pai da vítima declarou que a notícia da prisão chegou de repente e ainda não está conseguindo acompanhar o que está acontecendo. A família continua sentindo profunda tristeza pela morte da universitária.