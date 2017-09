Filipino com visto de curta permanência tem entrada negada no Japão e foge do Aeroporto de Narita

Filipino com visto de curta permanência tem entrada negada no Japão e...

CHIBA – Um filipino de 43 anos que desembarcou no Aeroporto de Narita foi barrado pela imigração e fugiu após ter a entrada negada no Japão.

Segundo o Escritório de Imigração de Tóquio, o filipino pegou um vôo da companhia Jetstar Japan, de Manila, Filipinas, com destino ao Japão e desembarcou no Aeroporto de Narita, às 6h da manhã, no dia 25. Quando foi passar pela imigração japonesa, ele não soube dizer exatamente o motivo de ter vindo ao país e ficou confuso ao explicar porque havia cancelado a reserva do hotel onde iria se hospedar. Mesmo tendo visto de curta permanência, teve a entrada rejeitada no Japão.

Como havia chegado no Terminal 3, ele teria que ser levado ao Terminal 2, onde há uma instalação voltada aos estrangeiros que devem deixar o país. O filipino foi transportado de carro, acompanhado por dois seguranças, mas ao descer do veículo na entrada do Terminal 2, fugiu e até o momento, não foi encontrado.

O filipino vestia uma camisa branca e usava uma mochila. Ele não portava materiais perigosos.

A polícia e a imigração estão tentando localizar o homem.