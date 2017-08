Filho fica mais de um ano internado após sofrer agressão dos pais mas acaba morrendo

KANAGAWA – Um menino de 4 anos morreu após ser agredido pela mãe de 32 anos e o pai de 53 anos, na cidade de Hadano (Kanagawa). O menino sofreu a agressão física em 2015, foi internado em seguida, mas morreu em outubro do ano passado.

A polícia prendeu os pais mas continuam negando o crime.

Foram presos a mãe Shizuka Kon (32) e o ex-marido e pai do menino, Yoshikazu Inoue (53).

Em agosto de 2015, os pais bateram no filho Yuuto Inoue (4), na residência em Hadano. Ele foi internado com hematoma subdural agudo num hospital em Isehara, mas morreu em outubro de 2016, pouco mais de 1 ano do dia da agressão que sofreu.

Segundo a polícia, a mãe disse no hospital quando Yuuto foi internado, que o irmão bateu nele enquanto brincava por isso havia marcas no corpo.

No corpo e no rosto de Yuuto haviam muitas marcas de violência. A polícia continua investigando o crime.