Festa do Brasil in Minokamo 2017

A primeira edição da Festa do Brasil in Minokamo foi realizada no Showa Mura e contou com a participação de artistas da comunidade além de barracas de comidas típicas brasileiras.

O evento foi criado com a intenção de promover o intercâmbio entre a comunidade brasileira e os japoneses, e os organizadores esperam promover a segunda edição no próximo ano.

Os artistas que se apresentaram foram o grupo de samba “O peixe que ri”, de Nagoya, que contou com a participação especial da cantora Sonia Santos, o grupo de dança Xanda Team, o grupo de capoeira “Abadá Capoeira”, Rafa MC cantando rap, e o cantor Félix Sollo cantando sucessos sertanejos, além de apresentações da cultura japonesa.

Fotos: Alex Santos

G