Faça essa deliciosa Torta de Leite Ninho com Frutas Vermelhas (receita fácil!)

Parece que dá trabalho, mas juro que não! Essa Torta de Leite Ninho fica tão gostosa e nem vai ao forno! Para você que mora no Japão, e não tem como comprar o Leite Ninho, pode estar usando o leite em pó que vende em mercados brasileiros. Não tem desculpa para não fazer! Espero que gostem da receita e tenham um ótimo fim de semana!

