Explosão causado pelo artefacto nuclear na Coreia do Norte foi muito mais forte do que se imaginou de início e foi de 160 kilotoneladas, dez vezes o poderio da bomba atômica que destruiu Hiroshima

O Ministro de Defesa do Japão, Itsunori Onodera, anunciou no dia 6 de setembro último que, ao analisar os dados divulgados por órgãos de pesquisa internacionais, a respeito da real magnitude do tremor de terra causado pelo teste nuclear da Coreia do Norte no último dia 3 de setembro (domingo), chegou-se `a conclusão que o artefacto nuclear tinha um poder equivalente a 160 kilo toneladas, uma força muito maior do que se pensou no início: 70 kilo toneladas. O governo japonês já havia corrigido a força da bomba nuclear para 120 kilotoneladas.

Uma explosão equivalente a 160 kilo toneladas é 10 vezes superior a explosão que devastou Hiroshima, matando cerca de 200 mil pessoas instantaneamente. A bomba atômica lançada sobre Hiroshima tinha 16 kilotoneladas e a que foi lançada sobre Nagasaki, 21 kilotoneladas.

“Não se pode negar a possibilidade de o teste nuclear ter sido realmente de uma bomba de hidrogênio”, concluiu o Ministro japonês, explicando que houve grandes deslizamentos de terra no local onde supostamente houve o teste nuclear na Coréia do Norte.