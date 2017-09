Experimentem esse delicioso Bolo de Batata Doce com Coco

Agora é época de batata doce para nós que estamos aqui no Japão. Que tal aproveitar e preparar esse delicioso Bolo de Batata Doce com Coco para o café da tarde? Fica molhadinho, doce na medida certa e o melhor, não precisa nem de batedeira! Espero que gostem da receita e façam na casa de vocês!

Dica: eu cozinhei a batata doce no vapor, mas vocês escolham o método que preferir!

Conheça a página Daisuki Doces no FACEBOOK

Se você fizer essa receita ou qualquer outra do canal, poste uma foto no Instagram com a #daisukidoces e aproveita e siga @daisukidoces também!