Exame de DNA confirma que a menina morta em Yokkaichi é Bianca.

Exame de DNA confirmou que o corpo era mesmo da menina brasileira Bianca Ayumi Nagatoshi de 6 anos encontrado enrolado em um cobertor, dentro de uma caixa plástica que estava em um carro, na cidade de Yokkaichi/Mie.

O carro estava estacionado em um apartamento no bairro de Obata.

A menina de 6 anos, vivia com o peruano, na cidade de Yokkaichi, pois sua mãe se encontrava grávida, com problemas na gestação internada desde 20 de julho.

A polícia prendeu o peruano Fernando Jose Valero Tokuda, de 35 anos, que em seu depoimento, alegou que Bianca não obedecia e diz ter batido e chutado a menina no dia 18 (de agosto). No dia 20 ela se encontrava no chão, gelada.

A necropsia revelou que a causa da morte foi choque traumático.

A mãe de 26 anos, tem outra filha mais velha, que alega brigar muito com a menina e com dificuldade em criá-la, e desde maio solicitou ao conselho tutelar (Jidosodansho) para que ficasse temporariamente com a menina.

A mãe e as duas filhas moravam em Suzuka/Mie e em meados de Junho mudaram para Yokkaichi, no apartamento onde aconteceu a tragédia.

No final do mês de agosto nasceu sua terceira filha, fruto do relacionamento com o peruano.