Ex-gerente do 7-Eleven confessa que roubou o equivalente a 10 milhões de ienes em selos

TÓQUIO – O ex-gerente de uma loja de conveniência em Akasaka, Tóquio, foi preso após roubar o valor equivalente a 10 milhões de ienes em selos utilizados para pagamento de taxas (shunyu inshi). Ele furtava os selos e vendia em lojas de tickets.

Foi comprovado que Shinichi Hidaka (43), ex-gerente do 7-Eleven de Akasaka 5 chome, roubou 29 selos, no valor equivalente a 2,6 milhões de ienes, em 2012.

Hidaka vendeu os selos em lojas de tickets, onde são comercializados produtos como vale-compras, passagens e ingressos num valor mais acessível do que o preço de tabela.

Ele gastou o dinheiro em jogo de apostas e despesas com alimentação.

Segundo a polícia, o ex-gerente confessou que durante o período em que trabalhou no 7-Eleven, roubou o equivalente a 10 milhões de ienes em selos.

Para ninguém perceber, ele tirou uma cópia colorida dos selos para deixar no estoque e vendia as originais. Um funcionário do 7-Eleven percebeu que eram cópias e Hidaka pediu demissão há dois anos atrás.