Evento em Nagoya reúne culinária e sabores do outono

O evento “Lachic Autumn Festa 2017” está sendo realizado em Nagoya, no prédio Lachic de Sakae, onde podemos saborear comida e doces, com o sabor do outono!

Usando cogumelos, batata doce, abóbora, etc… muitos pratos serão preparados nas lojas até o dia 17 deste mês.

Além disso não podia faltar pratos com decoração do Halloween.