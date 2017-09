EUA promete resposta cruel contra Coreia do Norte. Quem compra os mísseis norte coreanos?

Poderia ser um filme de guerra ou simplesmente um novelão mexicano, mas o assunto é real e envolve a segurança nacional de países como: Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. Mas o que ninguém entende, além dos misseis lançados ao comando do jovem ditador norte coreanos Kin Jong-un, são os torpedos do atual presidente dos USA, Donald Trump, que usa o Twitter como principal ferramenta de comunicação para revidar os ataques norte coreanos.

Teoria da conspiração ou verdades secretas?

Como um país miserável como a Coreia do Norte pode ter tantos recursos financeiros para produzir tantos misseis? Uma das teorias é que o ditador seria apenas um testa de ferro de países como Rússia, China e Irã, e estaria testando livremente o armamento desses países e recebendo por isso.

Outra teoria é que a Coreia do Norte estaria construindo esses armamentos e testando a potência e o raio de alcance de destruição de cada um deles e comercializando no mercado negro da guerra a planta desses artefatos bélicos para países “inimigos” dos USA.

Essas especulações foram levantadas durante uma palestra do professor de relações internacionais da faculdade ESPM Gunther Rudzit, em um encontro em Washington com estudantes de diversas universidades no Estados Unidos.

O mundo diante de um ataque nuclear

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, ameaçou neste domingo (3) dar uma “resposta militar massiva” a qualquer ataque aos Estados Unidos ou aos seus aliados depois que a Coreia do Norte conduziu seu mais potente teste nuclear da história.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, via Twitter, que o caminho do diálogo não funciona com a Coreia do Norte e foi incisivo e ameaçador: “Eles só entendem uma coisa”. Questionado se atacaria a Coreia do Norte, Trump disse: “Vamos ver”.

Trump disse também que “os Estados Unidos estão considerando, dentro do leque de opções, suspender todo o comércio com qualquer país que faça negócios com a Coreia do Norte”.

Nesta segunda-feira (4), o Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) vai se reunir para discutir os próximos passos contra a Coreia do Norte. O encontro é fruto de um pedido conjunto feito pelos Estados Unidos, Japão, Reino Unido, França e Coreia do Sul.

Mais cedo, o secretário-geral da ONU, António Guterrez, condenou o “teste nuclear rasteiro da República Democrática da Coreia do Norte”.

Segundo Guterrez, “esse ato é outra séria violação das obrigações internacionais da Coreia do Norte e mina os esforços internacionais de não-proliferação e desarmamento. Esse ato é também profundamente desestabilizador para a segurança regional. A Coreia do Norte é o único país que continua a quebrar as normas de testes nucleares com explosões”.

O secretário-geral diz ainda que “reitera o pedido para que o líder da Coreia do Norte cesse esse tipo de ato para cumprir completamente com suas obrigações internacionais submetidas às resoluções do Conselho de Segurança”.

A Coreia do Norte conduziu seu sexto e mais potente teste nuclear neste domingo. Trata-se de uma avançada bomba de hidrogênio que pode ser embutida em um míssil de longa distância (intercontinental).