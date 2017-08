EUA: Mulher com demência, que estava desaparecida, é encontrada por cão farejador

ESTADOS UNIDOS – Com o medo de se perder e não ser encontrada, uma mulher que sofre de demência, moradora do condado de Citrus, na Flórida (EUA), teve a ideia de guardar o seu cheiro em um pote.

A idosa havia desaparecido e os cães farejadores da Polícia, conseguiram encontrá-la rapidamente após sentir o seu cheiro que estava engarrafado e preservado desde 2015.

Foi utilizado um kit profissional de preservação de odores, onde uma almofada é passada na axila da pessoa e selada dentro de um pote de vidro esterilizado. A data em que o procedimento foi realizado também deve ser escrito

Como não há mistura de outros cheiros, tem mais eficácia do que as roupas.

Segundo o fabricante, os chamados “potes de odores” podem preservar os cheiros de uma pessoa por até sete anos.

Esses kits são altamente recomendados para pessoas com transtornos como demência, autismo e mal de Alzheimer

Com essa técnica, os cães farejadores podem sentir o cheiro da pessoa com mais precisão e encontrá-la em menos tempo.

A prática de usar cães farejadores é comum em vários países do mundo, inclusive no Japão. Eles tem o olfato mais sensível do que o ser humano e podem auxiliar na busca de pessoas desaparecidas e drogas.