Estudante do 3° ano do chuugakkou sai de casa para correr e desaparece em Niigata

Estudante do 3° ano do chuugakkou sai de casa para correr e...

NIIGATA – Um estudante do terceiro ano do chuugakkou (ensino fundamental), morador da cidade de Nagaoka (Niigata), desapareceu no dia 20 pela manhã, e ainda não foi encontrado. Ontem, 23, uma equipe de 30 policiais estavam fazendo as buscas na região.

Yuuma Katagiri, é estudante do terceiro ano da escola Oshima Chuugakkou, tem 15 anos e desapareceu no dia 20, domingo. Ele saiu de casa para correr às 5h da manhã, mas como não retornou até o meio dia, os pais resolveram acionar a polícia.

O menino tem 1,60 m de altura, magro, tem uma pinta na bochecha direita e estava calçando um tênis preto. Os pais disseram que o filho estava agindo normalmente antes de sair de casa e não perceberam nenhuma atitude estranha. Katagiri sempre corria na beira do rio Shinano, aos finais de semana.

A polícia está investigando se houve envolvimento em algum acidente.

Uma equipe de 30 policiais e um helicóptero estão fazendo as buscas na região, próximo à residência no bairro de Mitsugoya e na beira do rio Shinano. A polícia também está checando as câmeras de segurança.

Um homem que sempre costuma correr no mesmo percurso acha que alguém deve ter visto o menino no dia 20, porque é raro ver estudantes nessa idade, correndo pela manhã no final de semana.

O pai do menino espera que o filho abra a porta de casa dizendo que chegou, e a salvo.

A equipe da polícia continuará as buscas hoje.