Estudante de 16 anos mata o pai a facadas em Shizuoka

SHIZUOKA – Um estudante do ensino médio (kookoo) de 16 anos, foi preso após esfaquear e matar o próprio pai (51), na cidade de Shizuoka.

No dia 21, por volta das 19h, uma mulher ligou para a polícia dizendo que o filho havia esfaqueado o pai na residência que fica em Aoi-ku, Shizuoka.

Segundo a polícia, o pai de 51 anos estava caído com uma hemorragia no pescoço, e o filho de 16 anos, confessou que havia esfaqueado o pai. O estudante foi preso por tentativa de assassinato. O pai não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Na casa, moravam apenas o pai, a mãe e o filho. A faca ensanguentada utilizada no crime foi encontrada na residência. A casa fica num bairro residencial, há 3 km do centro da cidade de Shizuoka.

Os colegas do estudante estão assustados com o crime porque ele era menino tranquilo e alegre.

A polícia continua investigando os detalhes e os motivos que levaram ao crime.