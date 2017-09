Estudante de 15 anos comete suicídio e é encontrado caído na via expressa Tomei

KANAGAWA – Na noite do dia 5, um estudante do 3º ano do chuugakko, foi encontrado caído na via expressa Tomei, localizado na cidade de Ayase, Kanagawa.

Segundo a polícia, o menino foi encontrado morto e provavelmente, havia pulado da ponte que fica em acima da estrada para cometer o suicídio.

Um motorista que estava dirigindo na via expressa Tomei, na altura de Tatekawa, ligou à polícia informando que algo parecido com um manequim, estava caído na estrada.

A via expresa tem 3 faixas, e o corpo estava caído na faixa de ultrapassagem. O estudante encontrado morto é morador da região e tinha 15 anos.

Na ponte que fica acima da estrada, há uma cerca de proteção de 2 metros, mas o menino pulou essa barreira e caiu na via expressa.

Ele havia ligado para o pai após sair de casa e deu a entender que iria se suicidar. “Obrigado por tudo. Estava difícil viver”, disse ao pai na última ligação.

A polícia investiga o caso para confirmar se foi mesmo um suicídio.

Devido ao ocorrido, a via expressa Tomei ficou fechada durante 7 horas na subida, de Ebina Junction a Yokohama Machida Interchange.

Após o retorno das férias de verão, aumentam os casos de suicídio de estudantes. Dia 1 de setembro, é a data com o maior número de suicídios no Japão e várias campanhas são feitas neste período. Muitos estudantes ficam inseguros e depressivos após voltar às aulas, ou estão passando por algum problema como o bullying, e não conseguem pedir conselhos a outra pessoa.

Neste mês, vários casos de suicídios de estudantes já foram relatados.