Estrangeiros presos terão intérpretes disponíveis através de sistema de videoconferência para diminuirem o estresse

Com o aumento do número de estrangeiros presos no Japão, o Ministério da Justiça anunciou que a partir de novembro, irá disponibilizar um canal de comunicação onde o estrangeiro preso poderá solicitar um intérprete através de um sistema de videoconferência.

Tablets com sistema de comunicação especial, estarão disponíveis em penitenciárias, presídios e centros de detenção juvenil, para o estrangeiro preso poder se comunicar na sua língua materna com intérpretes para diminuir o estresse causado pela barreira do idioma.

De acordo com o Ministério da Justiça, até o ano passado, 59.567 pessoas estavam presas em instituições penais, e 3.041 eram estrangeiros de 100 nacionalidades diferentes. Mas para atender todos estes estrangeiros, estão disponíveis apenas 22 intérpretes especializados, onde 17 deles, ficam espalhados nas penitenciárias de Tochigi, Fuchu, Yokohama, Nagoya e Osaka.

A maioria dos presos que não entendem a língua japonesa, são levados a uma dessas 5 penitenciárias. Geralmente, os estrangeiros que não estão em uma dessas 5, sabem falar o japonês básico e em casos extremos, como doenças, um intérprete é enviado para o local, se necessário.

Entre os presos estrangeiros, há muitos casos de estresse onde o sentimento fica instável devido a barreira do idioma. Para atender o pedido de intérprete de forma mais rápida, o ministério decidiu implantar esse sistema de comunicação.

Um tablet com sistema de videoconferência será instalado em 78 instituições penais, com conexão especial ligando a uma das 5 penitenciárias onde há intérpretes especializados.

O responsável do Ministério da Justiça espera que a disponibilidade de intérpretes imediatos, estabilize o sentimento do estrangeiro preso e com isso, a reabilitação seja positiva.