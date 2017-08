Estação de Shinagawa ultrapassa Shibuya e é a quinta estação mais movimentada

Shinagawa é a quinta estação de trem mais movimentada da JR East. É a primeira vez que a estação de Shinagawa ultrapassa a estação de Shibuya, e entra no ranking das 5 estações de trem com maior número de usuários.

Segundo a JR East, a estação mais movimentada é Shinjuku com média diária de 770 mil pessoas. Em seguida, estão as estações de Ikebukuro, Tokyo, Yokohama e em quinto, Shinagawa.

Pela estação de Shinagawa, passam em média 371.787 pessoas, equivalente a 2,9% a mais do que 2015. Em compensação, Shibuya que desceu para o sexto lugar, caiu 0,2%, com 371.336 pessoas. A diferença não é muito grande, mas é a primeira vez que Shibuya fica fora do top 5 desde que as estatísticas começaram a ser levantadas.

O crescimento de passageiros em Shinagawa se deve pela criação do Ueno Tokyo Line, que ligou as linhas Utsunomiya e Tokaido.

É provável que o movimento da estação de Shibuya tenha diminuído, devido as várias opções de linhas de metrô.

Na estação de Shinagawa, a partir de outubro deste ano, irá começar a operação direta da linha Joban, enquanto em Shibuya, a linha Saikyo será transferida para uma plataforma próxima à linha Yamanote para facilitar a troca de linhas pelos passageiros.

Cada estação está analisando como poderá melhorar e facilitar a locomoção dos usuários.