Saiba como cuidar da sua saúde e beleza no Japão. Confira já!

Selecionamos uma lista de especialistas que poderão lhe auxiliar nos cuidados com a sua saúde e beleza no Japão.

Zen Urban Spa

Terapia & Estética

Com mais de 7 anos de experiência e atuação nas áreas de Terapia e Estética, a Terapeuta Michela Murayama criou o Zen Urban Spa. Um espaço onde o foco vai além de uma sessão de beleza. A Terapeuta explica que com uma sessão busca despertar os 5 sentidos, onde a cliente consegue sentir-se cuidada, tratada, revigorada e relaxada, independente se a sessão é voltada para perda de medidas ou cuidados faciais. As clientes buscam a estética, mas é na terapia que elas se encontram. O tratamento da estética tende a ter mais efeito quando o corpo é tratado como um todo, buscando mais a fundo a raíz dos problemas (envelhecimento e ganho peso é um deles). Avaliação gratuita onde a cliente poderá escolher qual o melhor protocolo de beleza. Cursos e Atendimentos.

Cel: 090-6594-2304

Facebook: zenurbanspaesthe

Instagram: zenurbanspakomaki

E-mail: [email protected]

Web: http://zenurbanspa.com

Centro de Estética Ly Yokoyama

Estética

Com mais de 10 anos de experiência, atuando no Japão há 4 anos e com o objetivo de proporcionar ao público feminino um ambiente agradável e aconchegante, o Centro de Estética Ly Yokoyama conta com uma equipe altamente qualificada para melhor atender os seus clientes. Especializado em: Terapia Capilar, Estética Facial, Corporal e Ocular; Depilação Facial e Corporal; Manicure e Pedicure. Atendimento de segunda à sexta-feira das 9:00 às 18:00, Sábado das 9:00 às 19:00, (Folga: quinta-feira).

Endereço: 444-0305, Aichi-ken, Nishio-shi, Heisaka-cho, Kitashiden 13-9.

Tel: (0563)65-3352

Cel: 080-4929-0092

Facebook: Ly Yokoyama

Facebook: Ly Estética & Saúde

Fanpage: Ly Yokoyama Nails

Fanpage: Ly Yokoyama Hair’s

Instagram: yokoyamaly



Eliane Konishi

Make Up

Com experiência há mais de seis anos, Eliane Konishi é uma maquiadora profissional, que ministra cursos de maquiagem profissional e automaquiagem. A cada ano vem aperfeiçoando seus trabalhos, pois ama lecionar e acredita que “cada maquiagem feita ou ensinada é uma satisfação maravilhosa, principalmente quando o resultado esperado é alcançado. Cada mulher tem a sua beleza única e a maquiagem renova a autoestima de cada mulher”.

Facebook: Eliane Konishi

Fan Page: Eliane Hair Makeup Artist

Instagram: @konishieliane

SnapChat: konishieliane

YouTube: Eliane Konishi

E-mail: [email protected]

Web: http://elianekonishi.com

Tábata Kihana

Make Up

Localizada em Shiga-ken, cidade de Nagahama-shi, tem como objetivo realçar a beleza feminina com a arte da maquiagem. Maquiagem para dia, noite, evento social, desfiles e book fotográfico. Venha realçar o que existe de melhor em você e evidencie sua beleza. Um maquiador profissional é uma pessoa treinada para aplicar maquiagem de maneira bonita e também segura. Isto é, tendo toda atenção para a qualidade dos produtos aplicados, durabilidade da maquiagem, além de estar em conformidade com as condições dos eventos da qual vai maquiar.

Cel: 080-4436-4221

Facebook: Tábata Kihana

Instagram: @tabata_ta_hana

Femininas

Salão de Beleza

Localizado em Toyota, o Femininas é um salão de beleza comandado por 5 profissionais qualificadas, que atuam na área de estética e beleza, proporcionando aos clientes (homens e mulheres) uma ampla variedade de tratamentos estéticos como: massagens redutoras e tratamentos com máquinas; limpezas de pele brasileira e japonesa; alongamento de cílios, maquiagem; unhas em gel e em esmalte; corte de cabelo, coloração e progressivas. Além disso, também prestam serviço oferecendo corte e costura; consertos de roupa e muitos outros atendimentos. Conheça o salão Femininas e tenha um atendimento completo, pois você merece o melhor.

Endereço: Homi Danchi, Toyota

Cel: 090-6589-9116 (Ana)

Cel: 090-7437-2123 (Yorin)

Cel: 080-3627-8642 (Tatiane)

Cel: 090-9222-1804 (Loyanne)

Cel: 090-6084-3407 (Fabiana)

Aniangel Esthetic

Depilação

A depilação a laser realizada pela Aniangel utiliza métodos de alta qualidade, efetividade e comodidade em sua aplicação. Com os equipamentos mais modernos do mundo, é possível tratar qualquer tipo de pele. Além disso, atende qualquer área do corpo, incluindo a face, o que permitirá a sua ida à praia ou a piscina e manterá sua pele bonita e saudável. Com ambiente agradável e sofisticado, excelente atendimento, conforto e qualidade em seus serviços. Não deixe de conferir as promoções deste verão.

Endereço: Gunma-ken, Oura-gun, Oizumi Machi Sakada 2-16-11 2F.

Facebook: Aniangel Esthetic Horiqueri

Tel: 0276-20-3754

Cel: 090-9137-0554



SPAR KIAR DE SOBRANCELHAS

Artistic Eyebrows Designer

O Spa Kiar de Sobrancelhas é um espaço especializado no atendimento em Design de Sobrancelhas com as mais atualizadas técnicas que vão te ajudar a recuperar depois de tantas mudanças ou até mesmo encontrar o Designer Perfeito para você. Atuou na área a mais de 8 anos no Brasil e agora no Japão com especializações na America Latina e Ásia. Trabalha também com atendimento “HOME SERVICE”.

Para mais informações acesse a página no Facebook: spakiardesobrancelhas

Cel: 070-1622-9644





Leilane Hisano

Estética

Atuando há mais de 5 anos na área de estética, Leilane Hisano trabalha como designer de sobrancelhas, manicure, massagens corporais, maquiagem, entre outros serviços. Atende tanto o público feminino, como o masculino. Se especializou em micropigmentação recentemente devido a sua paixão em trabalhar com sobrancelhas. Conheça mais sobre os seus serviços nas redes sociais e fique por dentro das promoções.

Cel: 090-4212-0934

Facebook: Leila Silva/ Leila Hisano

Fanpage: Leila S. Esteticista e Micropigmentadora

Saúde & Harmonia

Terapia & Estética

Um espaço confortável feito para atender o público feminino de todas as idades, oferecendo tratamentos e cuidados estéticos, como o Cellutec – tratamento para redução de medidas e Design de Sobrancelhas. Tratamentos terapêuticos e massagens relaxantes também são os mais procurados, dentre eles a massagem com pedras quentes e a auriculoterapia. Atendimentos com hora marcada. De segunda à sábado das 9:00 à 20:00 horas.

Endereço: Iwakura-shi – Sakaemachi à 3 min da estação de Iwakura.

Cel: 080-4222-2805

Facebook: Saúde&Harmonia – Mari

E-mail: [email protected]



Lucy Salon Spa

Cabelos & Estética

Oferece ao seu público uma linha de tratamento completo: Corte, tintura, mechas, balaiagem, ombre hair, blindagem 3D, escova 4D, Botox, Escova inteligente, Alisamento japonês, americano e brasileiro. Diversos tipos de massagens redutoras, relaxantes, drenagens linfáticas, velas e pedras. Estética facial completa, como rejuvenescimento e tratamento de acne, e manchas, além de manicure & pedicure spa.

Endereço: Tokyo-to, Ota-ku, Higashi Rokugo 1-2-5 Emiru Minami Kamata 301.

Tel: 03-6715-8458

Cel: 080-4946-3046

Fanpage: Lucy Salón Spa

Facebook: Luz Cuneo



Prado Estética

Estética

A beleza não é um dom, mas um hábito. Prepare-se para o verão! Na Prado Estética você encontra os mais modernos tratamentos com promoções incríveis e diferenciados! Depilação egípcia no rosto, buço e axila. Depilação brazilian wax e espanhola para íntima completa ou cavada. Barriga, perna, peito, costas, nariz, orelha, braços, dedos das mãos e pés, nuca e costeleta, tudo isso para homens e mulheres. Gestantes têm tratamento especial. Atendimento região de Gunma-ken Isesaki e proximidades.

Facebook: luvalleriano

Facebook: prado.lu.3

Cel: 080-9373-2817



LK Hair Studio

Salão de Beleza

A LK Hair Studio oferece aos seus clientes uma ampla variedade de serviços, como cortes de cabelo, tintura, progressivas, unhas em gel, tratamento capilar entre outros. Luiza Katayama acredita que os jovens em geral, estão mais antenados nas tendências da moda e ficam ligados nos tons de loiros, mas sofrem para descolorir seus cabelos. Por isso a profissional oferece aos seus clientes serviços com qualidade que tragam resultados satisfatórios.

Endereço: Aichi-ken, Komaki-Shi, Muranaka Ikenomen, 1368-1 Shopping Villa Nova 2F.

Tel: 0568-54-1833

Cel: 090-9183-4477



Ester Yassue

Cosméticos

Neste verão rigoroso sua pele merece cuidados especiais e personalizados com produtos antienvelhecimento.

A linha de produtos com tecnologia avançada que protegem o seu rosto e todo o seu corpo foi desenvolvida carinhosamente pensando em toda a sua família. Produtos totalmente sem presença de óleos minerais 100% livre de química.Qualidade comprovada fundamental para a proteção e cuidados com a sua pele e a sua saúde.

Cel: 080-9605-7796

Facebook: Ester Yassue

Instagram: @ester_yassue

Nasuno Seitai

Quiropraxia e Seitai

Localizada na cidade de Nagoya desde 2010, A Nasuno Seitai oferece massagens relaxantes e tratamentos terapêuticos através da Quiropraxia e Seitai. Nasuno (terapeuta responsável), faz uma avaliação da postura do cliente, e caso necessário, recomenda um alinhamento com a técnica de estalar as juntas, da qual ele aplica com muita responsabilidade e eficiência. Também indica a auriculoterapia como tratamento complementar, para harmonizar o corpo e melhorar o equilíbrio do organismo.

Endereço: Nagoya-shi, Sakae 4-7-7 Towa Mansion Princess Sakae 203.

Facebook: NasunoSeitai

Cel: 090-5638-1637

Cel: 090-7028-8249



JEAE

Estética

JEAE trabalha com unhas em gel; microblading e tratamento ativador de plasma e rejuvenescimento. Fez cursos e especializações na Europa e Ásia, para poder trazer ao seu público um tratamento que está revolucionando o mundo inteiro. De acordo com a Jarumi, O ativador de plasma, é um tratamento que apaga as linhas de expressão, rugas, estrias, manchas e poros abertos, além de rejuvenescer a pele. Conheça seus trabalhos na redes sociais.

Cel: 090-6368-3447

Facebook: Jarumi AE Elena

Fanpage: Eyebrows Natural Effect



Dany Hasegawa

Estética

Danny Hasegawa é uma Lash Designer formada em escola japonesa de Alongamento de Cilios há 2 anos. O Alongamento de Cílios é uma técnica na qual cola-se fios de seda um a um, no fio natural da pessoa. Trabalha também com design de sobrancelhas, depilação egípcia (com linha), Cone Chinês e Massagem com Pedras Quentes.

Atendimento em Gifu-ken, Minokamo-shi.

Cel: 090-6642-3052

Facebook: Danny Hasegawa

Instagram: Danny Hasegawa



Karen Kataoka

Maquiadora & Designer

Profissional como maquiadora e designer de sobrancelha desde 2014, neste ano, Karen foi ao Brasil aperfeiçoar suas técnicas, pois são diferentes das técnicas japonesa. Atualmente está adaptando tudo o que aprendeu no Brasil aqui no Japão e está tendo um resultado positivo com o trabalho. Apaixonada pelo que faz, vem conquistando seu espaço, e acredita que isso é devido ao amor e respeito que tem por essa profissão.

Cel: 090-2598-2406

Instagram: @karen_kataoka

Facebook: Karen Harumy Kataoka



ROSE CORPORATION

Produtos Naturais

Rose Corporation oferece uma linha de produtos naturais como: chás que eliminam gorduras e suplementos com aminoácidos proteicos que proporcionam energia; suplemento com lactobacilos que aumentam a imunidade e é ótimo para crianças autistas; cosméticos rejuvenescedores que trazem benefícios para a pele e saúde. Faça parte dessa equipe e seja um representante. Entre em contato e conheça toda a linha de produtos e forma de trabalho.

Cel: 080-7012-4306 (Tika Konishi)

Cel: 070-6588-1453 (Yoko Obara)

E-mail: [email protected]

Site: www.rosetomonokai.com



MIDORI UNHAS NAIL SALON

Unhas

Nailist (designer de unhas) formada em escola japonesa, com vários certificados reconhecido pela JNA (Japan Nailist Association) e com mais de 8 anos de experiência na area de unhas. Trabalha com atendimentos e cursos particulares de unhas. Também atende e da cursos a domicílio. Unhas de gel, Alongamentos de unhas em acrílico, Manicure, Pedicure e Decorações em geral.

Endereço: Aichi-ken, Nishio-shi, Shimomachi (Ao lado do The Amigos de Nishio e Shao).

Cel: 080-9493-1603

Fan page: Midori Unhas

Facebook: Celia Midori Mukudai

Website: http://michannails.wixsite.com/nailist

Cibele Ozahata

Micropigmentadora

Há 12 anos, Cibele Ozahata é especialista em design de sobrancelhas e trabalha com técnicas de micropigmentação Fio a Fio Hiper realista, promovendo o embelezamento do olhar através de diferentes formas de design, correção e adequação das sobrancelhas. Localizado em Shiga-ken no bairro de Iwane em Konan-shi, oferece serviços para que você tenha o olhar marcante e inesquecível que sempre quis.

Facebook: Cibele Ozahata

Fanpage: Cibele Ozahata

Cel: 090-6665-9846