Espaço de venda exclusivo de robôs é inaugurado no Takashimaya Shinjuku

TÓQUIO – A rede de lojas de departamentos Takashimaya, apresentou o seu novo espaço de venda exclusivo de robôs, no dia 4.

Esse espaço está disponível no Takashimaya Shinjuku, que fica no distrito de Shibuya (Tóquio), onde há 20 robôs disponíveis para venda.

A maioria dos robôs custa entre 100 a 300 mil ienes, inclusive um deles que foi criado para o estudo do inglês. Utilizando a inteligência artificial, o robô conversa se ajustando com o nível de inglês da pessoa. Esse produto está a venda por 130 mil ienes.

Outra novidade, é um robô que tem o formato de um armário de roupas. A roupa suja é colocada em uma gaveta e o robô lava, seca, dobra e separa a roupa de acordo com o tipo da peça e do usuário. A roupa sai pronta para ser guardada. Esse robô custa 2 milhões de ienes.

Segundo do Takashimaya, é a primeira vez no país que uma loja de departamentos disponibiliza um espaço especial para robôs.

Uma das clientes comentou que gostaria de comprar um robô para conversar. Foi uma oportunidade boa para conferir de perto o robô, como o tamanho e o preço também.

Hiroyuki Takashi, responsável desse projeto, explicou que o mercado de robôs está se expandindo e a ideia era criar um espaço que as pessoas possam tocar e se aproximar dos robôs. Ele espera que as crianças até os idosos possam se divertir com a ideia.