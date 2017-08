Escolhido o design de placa de carro em comemoração aos Jogos Olímpicos de Tóquio

TÓQUIO – Ministério da Terra, Infra-estrutura, Transportes e Turismo do Japão, divulgou o design da placa de carro que foi elaborada em comemoração aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020.

O design escolhido foi baseado na luz, com linhas coloridas que se juntam no centro, representando a velocidade no esporte e a personalidade das pessoas.

Naoto Uchida ficou muito feliz em ter seu design escolhido em meio a tantos projetos e espera que a placa ajude a animar o povo japonês para as Olimpíadas.

Os pedidos poderão ser feitos a partir do dia 4 de setembro pela internet e nos escritórios de transporte, a partir de 10 de outubro.

Além do valor da taxa normal da placa, será cobrado mais mil ienes caso prefira a placa com o design comemorativo. O valor arrecadado será utilizado pelo Ministério da Terra, Infraestrutura, Transportes e Turismo para instalações de estruturas especiais para deficientes físicos e idosos em ônibus e táxi.