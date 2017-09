Equipe de resgate enviada pelo Japão chega ao México

MÉXICO – Equipes de resgate do Japão e de vários países do mundo, chegaram ao México para ajudar na busca de sobreviventes e auxiliar a equipe local.

O terremoto de magnitude 7,1 atingiu o país no dia 20 (data Japão), causando estragos de grande proporção e 273 mortes, até o momento.

Edifícios desabaram na Cidade do México onde grande parte das vítimas ainda estão debaixo dos escombros e milhares de pessoas estão em abrigos.

O Japão recebeu o pedido de ajuda do México e enviou cerca de 70 pessoas entre policiais e bombeiros que chegaram no dia 21, para auxiliar a equipe local.

Segundo a Embaixada do Japão no México, a equipe de resgate chegou na noite do dia 21, e está trabalhando na busca de vítimas em um conjunto habitacional que desabou.

Além do Japão, equipes de resgate dos Estados Unidos e Israel também estão na região, e todos estão trabalhando, principalmente, em edifícios que desabaram com a esperança de encontrar alguém vivo. Com o passar dos dias, a possibilidade de encontrar sobreviventes diminuem, sendo uma batalha contra o tempo.

Em 2011, o México enviou uma equipe de resgate ao Japão, para ajudar nas buscas e auxiliar os desabrigados das áreas afetadas pelo terremoto e tsunami.