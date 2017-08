Encontro de Profissionais da Educação

No dia 27/08 foi realizado na cidade de Hamamatsu o “Encontro dos Profissionais da Educação das Escolas Brasileiras no Japão” pela Livraria UpStage e Editora Positivo.

A Coordenadora Pedagógica Doriane Ferreira abordou diversos temas, dentre eles, a mídia digital como facilitadora no processo de ensino e aprendizagem dentro das escolas; dilemas e desafios do processo da Avaliação Escolar; e Alfabetização e Letramento nas diversas áreas de conhecimento e segmentos.

Profissionais da área de educação, Gestores e Professores estiveram presentes no encontro para debaterem sobre a importância da boa educação às crianças brasileiras no Japão e também a quebra de paradigmas sobre as tradicionais formas de ensino nas escolas brasileiras.

A próxima Palestra será realizada no dia 02 de setembro – Sábado em Gunma-Ken Ota-shi

Local: Oizumi Machi Chuo Kominkan

Horário: 9h às 12h e 13h às 18h

O evento é gratuito e aberto ao público geral. Todos os participantes receberão certificado ao final do encontro.

Fotos: Fabio Fujita