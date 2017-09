Emprestado pelo Palmeiras ao Kashima Antlers, Leandro pretende seguir carreira no Japão.

Weverson Leandro Oliveira Moura, mais conhecido como Leandro, tem contrato com o Palmeiras até 2018, mas pelo bom momento que está tendo no Japão, pensa em seguir carreira no país pela “paz” que encontrou no local.

Destaque no Kashima Antlers, líder da liga local. Aos 24 anos de idade, Leandro tem sete gols e seis assistências em 21 jogos pelo clube.

A boa fase em campo, aliada à tranquilidade que tem em meio aos japoneses, faz com que Leandro se sinta em paz no país. O atacante relembra as vezes em que foi alvo da ira de torcedores no futebol brasileiro e coloca a tranquilidade como motivo para querer continuar na Ásia.

A função que Leandro faz em campo reforça sua análise. Apesar das particularidades do futebol japonês, o atacante continua fazendo a mesma função em que se destacou no Brasil, jogando aberto pelos lados do campo.

“Acho que no futebol japonês os jogadores são muito obedientes, e o jogo é mais corrido. O que muda em relação ao Brasil é mais isso, mesmo. O jogo é mais cadenciado no Brasil”, comparou Leandro.

“Tenho o desejo de ficar um bom tempo aqui. Passei por muitos momentos no Brasil, e em todos os clubes em que joguei a torcida pegava muito no meu pé. Eu sempre era marcado. Quero um pouco de paz, e aqui não tem isso não. É totalmente diferente. Você sai do estádio e até a torcida adversária pede para tirar foto”, relatou.

O time segue jogando a Copa da Liga Japonesa, sem Leandro pois foi expulso no último jogo.