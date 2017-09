Empresas lançam leite em pó para adultos devido ao aumento no número de pessoas que consomem leite infantil

Empresas lançam leite em pó para adultos devido ao aumento no número...

No Japão, quando o assunto é leite em pó, a imagem que temos, geralmente, são daquelas latas grandes voltadas para bebês.

Devido ao crescimento do número de adultos que começaram a consumir o leite em pó para bebês, a fabricante Yukijirushi Meg Milk Group, lançou o leite em pó especial para adultos, o Platina Milk, da Bean Stalk.

A empresa Morinaga já havia lançado o leite em pó para adultos há um ano, o Milk Seikatsu, e vendia através de encomendas. Antes de começarem as vendas, a Morinaga comercializava o leite em pó como um item de emergência

As empresas que há muitos anos fabricam leite em pó para bebês (fórmula), começaram a produzir leite em pó para adultos porque segundo as pesquisas feitas, muitas pessoas começaram a consumir o leite infantil, para surprir a falta de vitaminas e nutrientes no organismo.

A Central de Atendimento das empresas recebiam inúmeras ligações de pessoas da terceira idade que pediam um leite especial para adultos. Eles costumam colocar o pó no café e muitos, perceberam que a saúde melhorou após o começar o consumo do leite em pó para bebês.

Com o aumento de opção de leite em pó para adultos, o número de adeptos deve crescer.