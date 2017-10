Empresas anunciam o aumento no preço do óleo e cigarro a partir deste mês

Empresas anunciam o aumento no preço do óleo e cigarro a partir...

A partir de hoje, 2, alguns produtos alimentícios irão aumentar o preço em todo Japão.

A Nisshin Oillio Group, J-OIL MILLS e a Showa Sangyo, anunciaram que o preço do óleo vai subir acima de 20 ienes por quilo, devido a alta do preço da soja importada. A lata de óleo industrial, aumentará cerca de 300 ienes. É o segundo aumento que acontece neste ano.

A empresa Ninben vai subir o preço do katsuobushi (lascas do peixe Bonito seco) em 20%, decorrente ao aumento do preço do peixe Bonito no Japão..

A fabricante de conservas de algas, Momoya, irá realizar o aumento de 17 produtos após 10 anos sem alteração do preço.

Além dos alimentos, a empresa de tabacos Philip Morris Japan, anunciou que a partir do dia 1, irá subir o preço do cigarro Marlboro e de outras, 32 marcas, em 10 ienes por caixa.