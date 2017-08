Empreendendo no Japão: A história da Esteticista Rosangela.

Rosangela veio ao Japão em 1991, com 19 anos e sem saber falar nada do idioma. Com muitos sonhos na mente, veio apenas para ficar 2 anos, juntar uma renda e voltar ao Brasil para fazer faculdade de direito ou de psicologia da qual tinha vontade na época. Logo percebeu que se não aprendesse o idioma japonês o mais rápido possível, iria sofrer com a adaptação, diferencia cultural e a comunicação. Mesmo se esforçando para se comunicar melhor, passou praticamente o primeiro ano chorando todos os dias no trabalho, por causa da saudade da família, principalmente sua de sua mãe que deixara no Brasil. Na época, percorria cerca de 4km de bicicleta achada no lixo para ter acesso a um telefone internacional público e pagava quase ¥200 por minuto, só pra poder falar com a família. Os dois anos de ficar no Japão foram se estendendo e só depois de 5 anos morando no Japão que conseguiu sua primeira linha telefônica.

Pra estudar o idioma, recorria ao dicionário anotando tudo o que achava interessante num bloquinho e nos intervalos do trabalho, perguntava a quem sabia a pronúncia correta como se pronunciava para aprender a falar melhor. Com 2 anos já conseguia falar um pouco e se virava sem a ajuda dos amigos.

Rosângela se casou e teve uma linda filha. Porém por conta de um casamento conturbado, aos 25 anos de idade estava separada e com uma criança pequena para cuidar. Para conseguir conciliar o trabalho e a criação da filha, arrumou um emprego numa creche como motorista e babá, na mesma instituição em que sua filha estudava. Na escola aprendeu mais do idioma e aos poucos foi começando a ajudar outras mães brasileiras que também deixavam seus filhos na escola. Com o tempo, passou a trabalhar também como tradutora por quase 3 anos, ajudando as mães que não sabiam falar japonês.

Em 1998, com o falecimento de sua mãe, largou o emprego e voltou para o Brasil com sua filha somente para resolver toda a parte burocrática que lhe cabia como primogênita. Quando voltou ao Japão, foi trabalhar em uma empreiteira, com a principal função de acompanhar os funcionários para o hospital. Aproveitou para aprender os termos médicos, nomes de doenças, acompanhando pessoas em todas as especialidades dentro de um hospital por quase 6 anos.

Passou a guardar dinheiro e aproveitou para abrir dois negócios no Brasil, dos quais infelizmente não deram certo, acarretando num prejuízo de 70mil reais. Mas ao invés de apenas sentar e chorar, ela continuou na luta e trabalhava como secretária, faxineira, intérprete, encarregada de fazer entrevistas, analisar e preencher currículos e sougei. Com isso passou a ser mais organizada e centrada tanto na vida pessoal, quanto profissional.

Resolveu se mudar para a província de Shiga, na cidade de Nagahama e com a crise em 2008, passou a receber menos. Para compensar a queda de salário, trabalhava cerca de 14h diárias, fazendo com que seu corpo exigisse um descanso. Então saiu do emprego e começou a trabalhar na Hellowork como tradutora e sempre que podia, acompanhava as pessoas nos hospitais para fazer traduções e, assim, obter uma renda extra.

Como sua filha já estava crescida e morava em outra província por causa da faculdade, passou a ter mais tempo livre e decidiu iniciar uma nova etapa em sua vida. Se matriculou no curso de Lipocavitação que estava super na moda na época, mas chegando na escola e conversando com a professora, um novo mundo se abriu pra ela. Começou a fazer o curso de Estética corporal avançada e em junho de 2013 sem muita divulgação passou a atender suas primeiras clientes em seu apartamento, no antigo quarto de sua filha.

Com apenas uma máquina de Lipocavitação e Radiofrequência, óleo, gel, suas mãos e muita força de vontade, iniciou um novo ciclo de trabalho.

Com o passar do tempo, as próprias clientes começaram a sugerir que Rosângela fizesse limpeza de pele, Peeling e todo tipo de tratamentos faciais. Para não deixar ninguém insatisfeita, em dezembro começou o curso facial.

Depois de dois anos já atendendo em seu apartamento, se casou novamente e resolveu comprar uma casa que pudesse fazer sua clínica no andar de baixo. Seu marido Douglas Reis Miller sempre a incentivou para que ela fizesse os cursos e é seu divisor de águas, pois a ajuda e a incentiva a crescer sempre.

Por quase quatro anos conciliou os trabalhos como Esteticista e Intérprete, porém como a correria estava afetando sua saúde, em março deste ano chegou a ficar 20 dias internada. Com todo esse desgaste físico, mesmo com medo de não poder mais contar com uma renda fixa, Rosângela decidiu cumprir o aviso prévio na Hellowork e passou a se dedicar ao seu trabalho na estética, que leva o nome: Estética Mimos do Corpo.

Atualmente carrega consigo um total de 15 certificados, entre eles, alguns cursos na Tailândia e ainda faz trabalhos de intérprete pessoalmente ou por telefone para algumas clientes até hoje.

Por conta das diversidades de aprendizado, quando uma cliente vai apenas para fazer uma simples limpeza de pele, mas diz que está sentindo dores musculares ou dor de cabeça, Rosângela aproveita para fazer uma massagem de terapia corporal no pescoço e ombro, trazendo às suas pacientes um momento de relaxamento total. Um dos seus maiores sonhos agora, é que a estética Mimos do Corpo um dia se torne uma franquia.

“Tenho certeza de que como eu quis, muitas mulheres também gostariam de ter seu próprio negócio, nem que seja em casa mesmo… Com uma boa infraestrutura é possível. O meu recado para todas as pessoas que desejam empreender no Japão, é que é possível sim! Mas não somente tenha esforço pessoal. O mais importante, é a humildade, transparência, honestidade e amor pelo próximo, pois isso podem te levar onde quiserem chegar. Nunca deixem de sonhar, pois são os sonhos que fazem com que corramos atrás de tudo. Os planos não podem ficar somente na mente, a ação tem que ser tomada, posta no papel e os planos e metas precisam ser traçados, pois sem objetivo o ser humano enlouquece. É imprescindível que todos tenhamos metas e objetivos, porque é isso que nos mostrará o caminho correto a seguirmos. Hoje tenho 46 anos, já tentei 3 negócios que não deram certo, perdi muito dinheiro, mas ganhei experiência. E assim segue a vida… Se um dia não der mais, vou tentar outro, pois empreender está no meu sangue.“