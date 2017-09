Dupla rouba o equivalente a 9,35 milhões de ienes do Don Quijote de Tsuchiura

IBARAKI – No dia 9, às 3h10 da manhã, dois homens roubaram jóias e relógios, no valor equivalente a 9,35 milhões de ienes da loja de descontos Don Quijote, da cidade de Tsuchiura, Ibaraki.

Os homens entraram no estabelecimento, quebraram o vidro do mostruário que fica no segundo andar e pegaram colares e relógios. A loja fica no bairro de Higashi Wakamatsu, em Tsuchiura.

Segundo a polícia, foram roubados 23 colares e 6 relógios Rolex, num total de 29 itens equivalentes ao valor de 9,35 milhões de ienes.

Um funcionário da loja ouviu o barulho do vidro sendo quebrado, mas quando chegou ao local, os dois homens já haviam fugido. No momento do crime, alguns clientes estavam na loja mas ninguém foi ferido.

Os dois homens vestiam blusa e calça preta, touca preta, óculos escuros e usavam máscara branca para esconder o rosto.

A pollícia continua investigando o caso de roubo.