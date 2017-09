Drone foi usado na busca por desaparecidos na erupção do Monte Ontake

Após três anos da erupção do Monte Ontake, onde 58 pessoas morreram e 5 ainda continuam desaparecidas, suas famílias puderam entrar pela primeira vez no dia de hoje, para realizar buscas no local, usando um drone.

No mês passado a agência meteorológica reduziu o nível de alerta de erupção para 1, o mais baixo, porém alguns municípios locais como a cidade de Kiso/Nagano, restringem o acesso a 1 km da cratera.

Desta vez, foi concedida uma autorização especial para a procura das pessoas desaparecidas.

O Drone sobrevoou uma faixa de 1 km próximo ao topo, onde há uma grande possibilidade de estar lá os desaparecidos. Voando em baixas atitudes, o drone é capaz de procurar vestígios que servirão de pistas para encontrar os desaparecidos. Cerca de 800 fotos foram tiradas pelo drone, que serão analisadas brevemente.