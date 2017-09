Dólar tem queda em relação a euro e iene.

Nova York, 7 set – O dólar se desvalorizou em relação ao euro e ao iene nesta quinta-feira, até chegar a níveis não vistos em mais de dois anos, coincidindo com um avanço da moeda europeia nos mercados internacionais.

Ao término do pregão nos mercados financeiros de Nova York, o euro era cotado a US$ 1,2024, valor superior ao de US$ 1,1917 da jornada de negociações de ontem no mesmo horário.

Em relação à moeda japonesa, o dólar caiu de 109,22 para 108,45 ienes. A divisa americana também perdeu força no câmbio com o franco-suíço, a libra esterlina e o dólar canadense.

A queda de hoje situa o dólar no nível mais baixo desde janeiro de 2015 quando comparado com uma cesta de outras moedas.

Os analistas atribuíram a desvalorização do dólar ao avanço do euro após a revisão em alta da projeção de crescimento econômico para este ano na zona do euro, o que despertou o apetite pela divisa europeia.