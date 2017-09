Disney anuncia o início do evento TDR Halloween.

Tokyo – A partir do dia 8 começa o evento de Halloween na Tokyo Disney Resort, o evento foi lançado hoje a imprensa, junto as comemorações do 20º aniversario deste ano.

Na manhã do dia 7, mais de 500 pessoas vestidas de Mickey, Minnie, se reuniram no evento de lançamento e dançaram junto com os personagens Mickey e Minnie.

No famoso desfile de alegorias, Mickey Mouse e fantasmas alegravam os visitantes e todos dançavam ao som das músicas do desfile.

O evento da Tokyo Disney Resort (TDR) Halloween começará dia 8 de setembro e seguirá até 31 de outubro.