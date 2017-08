Dia dos Pais: presentes preferidos Brasil X Japão

Hoje, dia 13 de agosto, é Dia dos Pais no Brasil. Entre os brasileiros que moram no Japão, uma parte comemora seguindo a data japonesa, que é no terceiro domingo de junho, e outros que preferem manter a comemoração na data brasileira, no segundo domingo de agosto.

Sendo no Brasil ou no Japão, pai é pai e igualmente, as mães, esperam ser lembrados na data com presentes ou apenas com um gesto de carinho.

Na preferência de presentes que os pais gostariam de ganhar, vemos algumas diferenças entre Brasil X Japão.

Veja o ranking de 2017:

Brasil

1° Smartphone

2° Eletrônicos

3° Computador/ Notebook

Japão

1° Convite para almoço ou jantar

2° Bebidas Alcoólicas

3° Roupas

Em ambos países, os pais responderam nas pesquisas que ficariam muito felizes com alguma surpresa dos filhos, como uma demonstração de carinho. No Japão, no ranking que inclui presentes em geral, carta escrita a mão e palavras de agradecimento, estão em primeiro lugar.