Dia do Anpanman foi comemorado na ciade de Kuwana

O personagem de desenho animado Anpanman, comemorou neste dia 3 de outubro, 29 anos desde a primeira transmissão de sua animação!

O evento foi realizado no Museu e Parque Infantil do Anpanman, situado na cidade de Kuwana, dentro do parque de Nagashima.

As crianças ganharam neste dia, uma viseira limitada do personagem e ainda uma foto vestido de Anpanman.

Até o dia 31 deste mês as crianças poderão se divertir com os personagens do desenho que se vestem com roupas de Halloween, como o personagem Baikinman