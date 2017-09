Dia 1 de outubro mais de 2 milhões em PRÊMIOS e você pode faturar um carro ZERO KM

A maior inauguração já prevista de uma empresa brasileira no Japão. Atuando há 6 anos no país o grupo Mugen, convida a comunidade brasileira e latina para a inauguração da Matriz, localizada na província de Mie, na cidade de Suzuka, no dia 1° de outubro a partir das 09:00 horas às 21:00 horas.

Como forma de agradecimento pela a preferência durante todos esses anos, o grupo Mugen convida você para participar dessa grande festa, e você terá a oportunidade de concorrer a muitos prêmios incluindo um carro ZERO KM.

Com apresentação de Jhony Sasaki.

Shows com artistas da comunidade brasileira durante todo evento.



Veja a programação abaixo.

No dia, varias empresas irão oferecer produtos e serviços para a comunidade brasileira e latina.

Endereço: 〒513-0000 Mie-ken Suzuka-shi Kanbejishimachi 306-1

CONFIRA OS PRÊMIOS

1° PRÊMIO Suzuki ALTO 2017 0KM

2° PRÊMIO Uma passagem para o Brasil (Individual)

3° PRÊMIO Uma passagem para Okinawa (Individual)

4° PRÊMIO 2 pssagens para as Filipinas (Oferecimento Estrada Drive)

5° PRÊMIO 5 cupons no valor de 20 mil ienes cada (Oferecimento Estrada Drive)

6° PRÊMIO Micropigmentação (Oferecimento Leilane Silva)

7° PRÊMIO Kit maquiagem (Oferecimento Elaine Konishi)

8° PRÊMIO Micropigmentação (Oferecimento Priscilla Kajihara)

9° PRÊMIO Kit Shampoo (Oferecimento Marina Menard)

REGRAS PARA CONCORRER

1ª REGRA

A campanha de inauguração premiada é válida para todas as lojas físicas da rede Mugen Foods. (NÃO É VALIDO PARA COMPRAS EM NOSSO WEBSITE)

2ª REGRA

Para cada compra acima de ¥1.000 o cliente tem direito de receber 1 cupom para concorrer a todos os prêmios.

3ª REGRA

É necessário que todos os campos do cupom do sorteio sejam devidamente preenchidos. Caso o preenchimento não estiver completo, o cupom estará automaticamente anulado.

4ª REGRA

Todos os cupons terão que possuir o carimbo da loja. Os cupons que não possuírem o carimbo estarão automaticamente anulados.

5ª REGRA

O cliente poderá participar do sorteio colocando o cupom nas urnas até as 17:00 horas do dia 1 de outubro de 2017 na loja de Suzuka (MIE). Nas demais lojas o recolhimento dos cupons do sorteio será feito no dia 30 de setembro de 2017 as 20:30 horas.

6ª REGRA

Todos os sorteados terão que apresentar o documento de identificação com foto e estar presente no dia do sorteio.

MAIS INFOS http://mugenfoods.com/premiada