Depois do cancelamento do noivado da princesa Mako outra data será anunciada em setembro

Depois do cancelamento do noivado da princesa Mako outra data será anunciada...

O anúncio foi planejado para 8 de julho, mas o casal decidiu adiá-lo na sequência do dano causado pela forte chuva que atingiu o sudoeste do Japão no início do mês.

O novo dia já foi escolhido e será oficializado diante do imperador, e da Imperatriz, e os pais da princesa, o Príncipe Akishino e a Princesa Kiko.

Conto de fadas

A princesa Mako e Komuro se encontraram há cinco anos quando ambos eram estudantes da Universidade Internacional Cristã em Tóquio. Komuro atualmente trabalha em um escritório de advocacia na capital.

Na manhã de 3 de setembro, espera-se que o imperador realize um procedimento para aprovar seu casamento.

O seu engajamento será formalizado através de um rito tradicional de noivado chamado “Nosai no Gi”. Seguirá uma série de cerimônias no período previsto para o casamento esperado para 2018.

O último casamento de uma princesa japonesa ocorreu em outubro de 2014, quando a princesa Noriko, filha do príncipe Takamado se casou com Kunimaro Senge, o filho mais velho do padre de Izumo Taisha, do santuário Xintoístana de Shimane .

O parlamento do Japão promulgou uma lei em junho para permitir que o imperador de 83 anos passe o trono a seu filho mais velho, o Príncipe Herdeiro Naruhito, no que seria a primeira abdicação do Japão em dois séculos.

O momento da abdicação ainda não foi determinado, mas após a transferência do trono, o príncipe Akishino, o pai da princesa Mako, estará pronto para se tornar o primeiro na linha do trono.

Fonte: KYODO