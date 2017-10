Crianças puderam experimentar a sensação de andar em grandes veículos de trabalho

Toyota – 1 set – Realizado no estádio de Toyota, caminhões, guinchos, carro de polícia, de bombeiros, etc… Fizeram parte do evento “Feira ambiental/Caminhões e Segurança no trânsito”.

O estado de Aichi, juntamente com a associação de caminhões, promovem o evento aberto todos os anos para que as crianças possam aprender sobre segurança no trânsito enquanto se divertem!

É a 13ª vez que acontece o evento, e muitas crianças ficaram entusiasmadas, com o tamanho dos veículos podendo sentar e sentir a sensação de ser o motorista. Também puderam vestir os uniformes, como do corpo de bombeiros.