Crianças criam desenhos em campo de arroz durante a colheita

Kumano/Mie – A colheita do arroz nesta região é feita todos os anos nesta mesma época, por crianças, que ao mesmo tempo aprendem a colher o arroz e fazer arte!

Na tarde do dia 30 de setembro, 30 crianças participaram da colheita, e usando vários tamanhos e cores da planta do arroz, transformaram a plantação em arte!

Criaram imagens que lembram o oceano da região, usando as várias técnicas de colheita do arroz. No próximo ano também será realizada a colheita para que de forma divertida aprendam como é feito todo o processo de colheita do arroz.