Crianças apertam válvula de spray de gás lacrimogênio e 10 pessoas são levadas ao hospital

AICHI – No dia 10, um spray com agente lacrimogênio, semelhante ao spray de pimenta, que estava exposto em um centro para crianças (jidoukan) foi apertado por engano, e 10 pessoas foram levadas ao hospital com dores de cabeça e de garganta.

O spray estava disponível no local, como um item de defesa pessoal.

Aproximadamente, às 10h da manhã, estava sendo realizado um evento no centro para crianças Chikusa Jidoukan, que fica em Chikusa, cidade de Nagoya, e cerca de 250 pessoas, entre adultos e crianças, estavam participando.

Um vizinho achou estranho porque o centro estava cheio de fumaça branca e chamou os bombeiros.

Segundo a polícia, 12 pessoas ficaram com dores na cabeça e na garganta , onde 10 delas, foram levadas ao hospital. Os sintomas atuais são leves.

O spray estava no escritório que fica no segundo andar, e algumas crianças começaram a brincar e apertaram a válvula por engano.

A polícia está checando os detalhes do acidente.

O jidoukan declarou que vai deixar o spray num local fora do alcance de crianças para evitar que aconteça novamente.