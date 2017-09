Criança morre após comer alimento contaminado com a bactéria 0157

Gunma – 13 set – De acordo com os fatos, a família estava a passeio na cidade natal onde mora os avós, e após comer no restaurante Delicious (でりしゃす) de Maebashi/Gunma, a criança passou mal e queixava muito de dor no estômago.

Após retornar a sua cidade, foi internada mas não resistiu, falecendo no dia 8. Foi o primeiro caso de morte registrado por causa da bactéria.

No mês passado, 23 pessoas que comeram salada de batata e de brócolis que eram vendidas nas lojas da rede Delicious (でりしゃす) de Gunma e Saitama, todos queixaram se de dores abdominais e em 20 delas foram detectadas a bactéria 0157.

Da loja de Maebashi, foram constatadas 9 vítimas no total.

A rede Delicious tem 17 lojas no total, sendo que em 7 deste mês voltou ao expediente normal. Porém, 6 das lojas estão fechadas voluntariamente