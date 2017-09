Criança de 4 anos é atropelada após descer do ônibus escolar em Gifu.

Criança de 4 anos é atropelada após descer do ônibus escolar em...

Toki/Gifu – 11 set – Na tarde de ontem, no bairro de Izumi, após descer do ônibus do jardim de infância, o menino de 4 anos foi atropelado e o motorista foge sem prestar ajuda.

De acordo com a investigação policial, por volta das 15:50, o garoto desce do ônibus e atravessa a rua, para ir ao encontro de sua avó, onde por trás, veio o carro e a criança foi atropelada, sofrendo lesões nos dois joelhos.

O carro que fugiu sem prestar ajuda, era um carro preto, compacto. A polícia investiga o caminho por onde o carro fugiu e por enquanto o motorista se encontra foragido.