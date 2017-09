Criança de 1 ano cai do 6º andar de apartamento em Toquio

Tokyo – Na tarde do dia 24 set, uma garota foi encontrada morta na região de Edogawa, acredita-se ter caído do sexto andar do prédio onde morava.

De acordo com a polícia, a criança foi encontrada por volta das 16:00, deitada na rua. Imediatamente foi levada ao hospital, mas sua morte foi logo confirmada.

Ela estava brincando com seu irmão de 2 anos, na varanda do prédio. Sua mãe estava fora e seu pai, estava no apartamento.

A polícia averiguando o momento do acidente acredita que por um momento de descuido, ela tenha caído acidentalmente.