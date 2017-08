Corpo de estudante do chuugakkou é encontrado no rio em Niigata

NIIGATA – No dia 24, foi encontrado o corpo de um jovem, em um rio na cidade de Tsubame, Niigata. A polícia constatou que o corpo é do estudante do terceiro ano do chuugakkou (ensino fundamental) que estava desaparecido desde o dia 20.

O corpo não apresenta ferimentos visíveis e estão investigando a probabilidade do menino ter caído no rio por acidente.

Um funcionário que estava fazendo uma vistoria no rio Ookoubunsui, um afluente do rio Shinano, encontrou o corpo e avisou a polícia. Foi confirmado que o corpo era do estudante Yuuma Katagiri (15), morador de Mitsugoya, cidade de Nagaoka. Ele havia saído de casa no dia 20 de manhã, para correr mas não voltou para casa.

O corpo foi encontrado há 20 km do percurso que Katagiri costumava correr, que ficava ao longo do rio Shinano.

A polícia acredita que o estudante caiu no rio por acidente e foi levado pela correnteza porque não há nenhum ferimento ou marca de violência no corpo.