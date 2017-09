Corpo de Brasileiro e seu filho é encontrado no Rio Kiso de...

Gifu/Minokamo – ontem, 3, foi encontrado o corpo de um homem e seu filho, de nacionalidade brasileira, a polícia acredita que foi por afogamento, os corpos foram encontrados em um trecho com profundidade de 45 centímetros.

De acordo com a polícia, no dia 3, por volta das 5 da manhã, um homem informou a polícia que avistou “algo que se parece uma pessoa“, no Rio Kiso.

A polícia e outros, pesquisaram e descobriram que os corpos eram de pessoas de nacionalidade brasileira, uma do trabalhador temporário da cidade de Kani, Fabio Koji Uieno de 32 anos e a 30 metros dali, o corpo de seu filho Mateus de 1 ano.

A polícia acredita que os dois estavam brincando no rio, antes de acontecer o acidente e segue investigando o caso.