Coreia do Sul detecta inseticida de uso proibido em 52 avícolas e descarta 7 milhões de ovos

COREIA DO SUL – Foram encontrados em avícolas da Coreia do Sul, ovos contaminados com o mesmo inseticida detectado na Holanda. O levantamento feito pelo governo coreano, indicou que o inseticida era utilizado em 52 produções avícolas e 7 milhões de ovos foram descartados.

No mês passado, na Europa, ovos produzidas na Holanda que estavam contaminados com a substância inseticida fipronil, também foram recolhidos.

O caso gerou alarme na Europa, depois de ter sido divulgado que o inseticida foi usado na Bélgica e na Holanda, afetando 17 países.

O governo da Coreia do Sul suspendeu as vendas de ovos de produtores nacionais, e examinou os ovos importados. As informações foram anunciadas na coletiva de imprensa realizada no dia 21.

Nas 52 avícolas onde os ovos estavam contaminados, detectaram a substância de outro inseticida além do fipronil. Até agora, foram descartados 6,94 milhões de ovos.

Critérios rigorosos para o uso de inseticidas e inspeções de presença de produtos químicos deverão ser fortalecidos.

O fipronil é um inseticida usado para controle de formigas, baratas e outros insetos, cujo uso está proibido em avícolas.

No Brasil, o inseticida é utilizado em diversos cultivos agrícolas como milho, soja, arroz e feijão, sendo bastante popular, também, pela eficiência no combate a pulgas e carrapatos em cães e cachorros.

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, pediu desculpas à população e anunciou que será realizada uma investigação minuciosa e anunciarão as medidas que serão tomadas para que a confiança seja restaurada.