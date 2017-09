Coreia do Norte anuncia que teste de bomba de hidrogênio foi um sucesso

A TV Estatal norte-coreana anunciou `as 15:30 do dia 3 de setembro (domingo) que acaba de realizar um teste nuclear, de uma bomba de hidrogênio cujo resultado foi um “completo sucesso”: “O teste de uma bomba de hidrogênio para ser colocado em mísseis balísticos intercontinentais (ICBM), foi um sucesso absoluto”. Essa foi literalmente, a frase anunciada pomposamente pela KCTV, a TV estatal norte-coreana.

Segundo a Agência de Meteorologia Sul-coreana, foi registrado `as 00:29 PM (meio-dia e vinte nove minutos) do dia 3 de setembro, um tremor de terra de 5,7 pontos da escala Richter em Punggyeri, na Coreia do Norte, onde ficam situados as instalações de experiência nuclear. Como as ondas de tremor da terra tinham características completamente diferentes de um terremoto, os analistas concluíram que havia sido explosão de um artefato nuclear.

A Agência Nacional de Meteorologia do Japão anunciou que a nova explosão teve uma magnitude 10 vezes maior que o quinto teste nuclear norte-coreano realizado em setembro de 2016. O Ministério da Defesa japonês concluiu que a explosão teve uma magnitude equivalente a 75 kilo toneladas, l que significa que era de um artefato nuclear quatro vezes mais poderoso do que o que foi lançado sobre Hiroshima em 1945. Já fontes norte-americanas disseram ter registrado um tremor de terra equivalente a 6,3 pontos na escala Richter.

O governo japonês realizou por duas vezes no mesmo dia 3 de setembro, reuniões da Comissão de Segurança Nacional para compartilhar informações e discutir sobre as medidas a serem tomadas.

O Primeiro-Ministro Shinzou Abe declarou `a população que irá conjuminar os esforços com os EUA e a Coreia do Sul para enfrentarem juntos esta nova provocação da Coreia do Norte.